Buone notizie per Ivan Juric in vista della sfida contro la Roma di domenica. Ivan Ilic, infatti, è pronto a tornare in campo. Il centrocampista serbo ha rimediato un infortunio in nazionale ed è stato costretto a saltare la trasferta di ieri sul campo della Salernitana, ma, stando a quanto riporta il quotidiano torinese, in questi giorni smaltirà il problema fisico e sarà pronto per la sfida contro i giallorossi.

(tuttosport)