Sponsor: c'è anche la Turkish Airlines. Si discute sulla base di un triennale

Continua la ricerca da parte della Roma di un 'main sponsor' che torni a riempire il vuoto, riempito ultimamente dalla scritta SPQR, che ha lasciato Digitalbits, ultima azienda a legare il proprio nome allo spazio principale della maglia da gioco giallorossa. Dalla rassegna stampa è emerso il nome dell'American Airlines ma non sarebbe l'unica compagnia aerea interessata: c'è anche la Turkish Airlines, con cui si discute sulla base di un accordo triennale. A riportarlo è il giornalista Flavio Maria Tassotti.

L'#ASRoma potrebbe (ri)mettere le ali. La società giallorossa è sempre al lavoro per trovare uno sponsor sulla maglia. Come scritto da @tempoweb , conferme su #AmericanAirlines e non solo: ci sarebbe anche la #TurkishAirlines. Discussioni sulla base di 3 anni. @CusanoTv pic.twitter.com/csoZK3YSpX

— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) September 7, 2023