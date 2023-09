Spolli: "Garcia alla Roma pagò le partite ravvicinate. Solbes prospetto importante, ricorda un po' Tevez"

SPORTITALIA.COM - Nicolas Spolli, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato su Rudi Garcia, suo allenatore ai tempi della Roma. Inoltre Spolli è l'agente di Ricardo Solbes, giovane talento del settore giovanile, e ha parlato proprio del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

Eri alla Roma con Garcia, prima che arrivasse proprio Spalletti a sostituirlo.

"È un buon tecnico, uno che lavora e che cerca di preparare bene la partita. Quando giochi ogni tre giorni, come capitò a noi, magari è più difficile prepararle nel dettaglio e forse pagò anche questo nella gestione".

Ci parli di Ricardo Solbes?

"E' un giocatore che può coprire diversi ruoli in attacco: prima o seconda punta, a volte ha giocato anche come esterno. Ha giocato un anno e mezzo o due sotto età in Argentina, poi è stato convocato in prima squadra in Copa Sudamericana facendo uno spezzone di partita. Parliamo di un classe 2006: un prospetto importante, che dovrà dimostrare le sue qualità, in un calcio totalmente diverso come quello italiano".

A chi somiglia fra gli attaccanti che abbiamo già visto in Italia?

"Ha un po' le caratteristiche di Tévez: una prima punta che può fare la seconda punta, come ti dicevo. Che scende a giocare con la squadra. Anche fisicamente. Lo chiamano 'Apache', ma ha tutto da dimostrare".

