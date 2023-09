SONDAGGIO: che voto date al mercato invernale della Roma?

LAROMA24.IT - La sessione estiva di calciomercato è appena terminata e la Roma è stata molto attiva sia in entrata sia in uscita. Tiago Pinto ha regalato a José Mourinho Houssem Aouar ed Evan Ndicka a parametro zero, Diego Llorente e Rasmus Kristensen in prestito secco, Leandro Paredes a titolo definitivo, Renato Sanches in prestito con obbligo di riscatto condizionato, Sardar Azmoun in prestito con diritto di riscatto e infine ha chiuso con il colpo da 90, acquistando Romelu Lukaku in prestito secco.

Il gm giallorosso è stato molto abile anche per quanto riguarda le cessioni, infatti è riuscito a rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario e a incassare quasi tutti i 30 milioni richiesti dalla UEFA entro il 30 giugno. Ecco i calciatori che hanno lasciato la Roma: William Bianda e Ante Coric si sono svincolati, mentre Georginio Wijnaldum e Mady Camara sono tornati nei club di appartenenza, rispettivamente PSG e Olympiacos. Gli addii dei giovani come Benjamin Tahirovic, Filippo Missori, Cristian Volpato e Giacomo Faticanti, invece, sono a titolo definitivo, così come quelli Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Carles Perez, Justin Kluivert, Roger Ibanez (circa 30 milioni di euro) e Nemanja Matic. Sono partiti in prestito Ebrima Darboe, Eldor Shomurodov, Matias Vina e Ola Solbakken.

Dopo un rapido riepilogo, che voto date al mercato della Roma? Su Instagram è possibile rispondere al sondaggio de LAROMA24.IT.