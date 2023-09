Santos, ennesimo cambio in panchina: esonerato Aguirre (COMUNICATO)

Continua la crisi del Santos. Il club brasiliano è in enorme difficoltà sotto il punto di vista dei risultati e si trova attualmente in zona retrocessione (diciassettesima posizione) con 21 punti, a -4 dalla salvezza. Le tre sconfitte consecutive hanno portato la società a esonerare anche l'allenatore Diego Aguirre, colui che ha voluto trattenere a tutti i costi Marcos Leonardo, obiettivo di mercato della Roma. Il Santos ha già cambiato tre tecnici nel 2023 e in vista del prossimo match la squadra sarà guidata dall'allenatore ad interim Marcelo Fernandes. Ecco la nota ufficiale del Santos: "Per decisione del Comitato Direttivo e del coordinatore calcistico, l'allenatore Diego Aguirre non dirigerà più la prima squadra del Santos Futebol Clube. L'allenatore è stato informato della decisione dal coordinatore tecnico Alexandre Gallo, venerdì pomeriggio (15). Lasciano i loro incarichi anche i vice-allenatori Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e i preparatori fisici Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. Il Santos FC vi ringrazia e vi augura buona fortuna per le nuove sfide. Nella partita contro il Bahia, lunedì (18), Marcelo Fernandes guiderà la squadra ad interim".

Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15). Também deixam os… pic.twitter.com/NAAKvQ9cWU — Santos FC (@SantosFC) September 15, 2023