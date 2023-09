Sabatini: "Totti non può fare il soprammobile. Roma in lotta per la Champions"

TVPLAY.IT - Al canale sportivo è intervenuto l'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, che ha commentato l'avvio del campionato giallorosso e non solo. "Totti è sicuramente un riferimento per la Roma, ma deve avere un ruolo operativo, non per fare il soprammobile - le sue parole su un eventuale ritorno di Totti in società -. Deve fare una sorta di direttore sportivo, anche se c’è Tiago Pinto che è molto migliorato. Lo vedrei molto bene, magari con un ruolo consultivo per tutti. Non conosco i Friedkin perché non parlano mai, ma conoscono Totti e mi sembra abbiano le idee chiare".

"Paredes sta recuperando il ritmo partita, ieri ho rivisto il Paredes che conosco perché sa verticalizzare come pochi - ha aggiunto commentando la vittoria per 7-0 ai danni dell'Empoli -. La Roma è stata straripante ieri, la squadra è stata rinfrancata dalla presenza di Lukaku e di Dybala. Hanno trovato tante linee di passaggio, attaccando l’area con forza e profondità. Si è iscritta alla lotta per la Champions la Roma".

"Marcos Leonardo è un buon giocatore, ma la Roma ha bisogno di tutto meno che di attaccanti. Dietro Lukaku e Dybala ci sono Belotti, Azmoun, Abraham che recupererà", ha concluso parlando anche di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos che piace al club giallorosso.

