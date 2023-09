In questi giorni Roma, in particolare il Marco Simone Golf & Country Club come sede ufficiale, ospita la Ryder Cup 2023, la più importante e prestigiosa manifestazione di golf al mondo. Come fa sapere l'agenzia di stampa, ad assistere ai match di questa mattina sul green di Guidonia tra le migliaia di spettatori era presente anche il difensore centrale della Roma Chris Smalling, alle prese con il recupero da un infortunio.

(ansa)