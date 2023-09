Roma, stiramento per Renato Sanches: salterà Torino, Genoa e Frosinone, poi nuovi controlli

Brutte notizie per José Mourinho. Giovedì sera Renato Sanches è uscito per un fastidio alla coscia destra e questa mattina, come riporta l'edizione online del quotidiano sportivo, il portoghese si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato uno stiramento. Salterà sicuramente Torino, Genoa e Frosinone, poi ci saranno nuovi controlli.

Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare Renato Sanches avrebbe accusato una lesione muscolare di primo grado alla coscia destra.

