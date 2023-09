Dopo la sosta per le nazionali, riparte la Serie A, con la Roma impegnata in casa contro l'Empoli per la quarta giornata di campionato. Stadio Olimpico ancora una volta sold out, con la solita cornice di pubblico da brividi per spingere la squadra. Attesi oltre 60mila tifosi sugli spalti.I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15. Ricordiamo che l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.