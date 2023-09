Report UEFA, media spettatori 2022/23: Roma sesta in classifica

La UEFA ha reso noto il report "The European Club Talent and Competition Landscape" e ha analizzato la media spettatori nelle gare europee della stagione 2022/23. La classifica è guidata dal Manchester United con 2.5 milioni di tifosi presenti allo stadio, mentre al secondo e al terzo posto si piazzano Barcellona (2.32 milioni) e Inter (1.97 milioni). Al quarto posto c'è il Milan (1.85 milioni), mentre la Roma si piazza in sesta posizione con 1.78 milioni di spettatori.