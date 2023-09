Real Madrid: arrestati quattro giovani per diffusione di un video a sfondo sessuale

Quattro giovani del Real Madrid - un giocatore del Castilla e tre del Real Madrid C - sono stati arrestati per un presunto caso di rivelazione di segreti di natura sessuale, secondo quanto riferito dal sito spagnolo e poi confermato da una nota ufficiale del club. Sempre stando a quanto riportato dal sito spagnolo, il 6 settembre la madre di una minorenne di 16 anni avrebbe riferito che uno dei ragazzi ha registrato un video a sfondo sessuale di sua figlia e lo ha diffuso via WhatsApp. I fatti sarebbero avvenuti a Mogán, Gran Canaria. I ragazzi coinvolti, arrestati questa mattina a Valdebebas alla presenza della Guardia Civil, sono stati portati in Questura per le indagini.

Il Real Madrid, poi, ha diffuso un comunicato ufficiale sulla vicenda: "Il club comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C sono stati chiamati a deporre di fronte alla Guardia Civil in merito ad una denuncia per presunta diffusione di un video privato via WhatsApp. Una volta che il club avrà conoscenza dettagliata dei fatti, adotterà le misure opportune".

