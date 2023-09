Preziosi: "Lukaku non basta: Roma dietro le big del campionato"

Non basterà Lukaku per avvicinare la Roma alle prime del campionato, è quanto sostiene l'ex patron del Genoa, Enrico Preziosi, che nell'intervista al quotidiano sportivo ha dichiarato: "Il Milan si è mosso molto bene in estate e lo metto in prima fila per lo scudetto. Anche l’Inter ha fatto un mercato importante. Occhio poi alla Juve che non ha venduto nessun big, anche se ha operato poco in entrata. Allegri può essere il terzo incomodo sfruttando il fatto di non avere le coppe, ma le milanesi hanno qualcosa in più al momento, La Roma, invece, le vedo più indietro: il colpo Lukaku non basta a Mourinho per colmare il gap con le altre".

(tuttosport)