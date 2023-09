Parma: presentato il progetto definitivo per il nuovo 'Tardini'

Il Parma Calcio ha presentato all'Amministrazione comunale del capoluogo emiliano il progetto definitivo per il nuovo stadio: lo riferisce un comunicato del club spiegando che sarà "un impianto sportivo dai piu' elevati standard internazionali che sorgera' nell'area dell'attuale Tardini". Da quanto e' filtrato il nuovo impianto dovrebbe costare 138 milioni di euro: potra' accogliere 20.986 spettatori e sara' dotato di un ampio impianto fotovoltaico e di un sistema di recupero delle acque. Si sta studiando l'ipotesi di uno stadio temporaneo per la durata dei lavori.

Il progetto fa parte di un percorso iniziato nel 2021, e "rappresenta una tappa fondamentale per consegnare alla comunita', alla quale il Club e' legato da identita' e senso di appartenenza, uno stadio contemporaneo, rispettoso della vocazione storica del Tardini, sostenibile e inclusivo", spiega la nota. Il club ha ringraziato "il sindaco e il Comune di Parma, l'Istituto del Credito Sportivo, lo Studio Zoppini Architetti per averne curato l'aspetto architettonico, PwC Italia per la asseverazione, gli studi ADVANT NCTM e Rutigliano per gli aspetti legali".