Nottingham Forest, Aina: "Mourinho vuole solamente vincere. È stato bello averlo come allenatore, cercava sempre di migliorarmi"

SOCCERNET.NG - Ola Aina, esterno del Nottingham Forest, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale nigeriano e durante l'intervista ha parlato anche di José Mourinho, con cui ha lavorato ai tempi del Chelsea. Ecco le sue parole: "Conte e Mourinho sono stati davvero bravi con me, sono due ottimi allenatori e vogliono solo vincere. Da loro ho appreso la mentalità di voler solo vincere ed essere spietato. Con loro devi essere al top ogni giorno, chiedono molto ai giocatori. Non ho avuto un faccia a faccia con José nel suo ufficio, ma abbiamo condiviso qualche momento in campo. Abbiamo parlato durante gli allenamenti e è stato davvero bello avere un allenatore che ti parlava in quel modo e cercava di migliorarti ogni giorno. Sono state tutte conversazioni incoraggianti e mi diceva sempre in cosa potevo migliorare".

