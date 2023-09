In un'intervista radiofonica, Radja Nainggolan è tornato sulle voci di una sua proposta alla Roma per tornare a vestire giallorosso: "Se è vero che mi sono offerto? No, mai. L’unica cosa vera è che ho fatto una diretta su Instagram in cui dicevo: “Pur di tornare alla Roma accetterei soltanto il premio partita”. Ho ancora tante idee e obiettivi. Ho rifiutato offerte dalla Serie C. Visto il livello della B, ho ancora tanto da dare".

(Radio Roma Television)