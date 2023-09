Milan, Leao: "Il gol contro la Roma? Da tempo provavo a segnare in rovesciata, è arrivato al momento giusto"

Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento 'Premio Speciale Gentleman Gianluca Vialli' e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla rete realizzata nella vittoria per 1-2 contro la Roma nella terza giornata di campionato. Ecco le sue parole: "Era da un po' che provavo il gol in rovesciata. È arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all'Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto. Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello".