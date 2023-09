Marotta: "Per la lotta Scudetto ci sono anche Roma, Lazio e Atalanta"

Intervistato a margine della cerimonia del Premio Gentlemen 22/23, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha detto la sua su chi potrebbe lottare per lo Scudetto in questa stagione: "Credo che la griglia di pretendenti sia la stessa degli ultimi 20-30 anni, sono sempre le stesse squadre. C'è ancora un forte equilibrio, abbiamo fatto 9 punti in tre partite ma non bisogna dimenticare la Juventus, il Napoli, la Lazio, la Roma e l'Atalanta che ormai si è consolidata nel gruppo di testa del nostro campionato".