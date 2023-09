Lukaku, striscione della curva dell'Inter in zona Olimpico: "Infame" (FOTO)

La Curva dell'Inter non ha dimenticato l'estate iniziata con la speranza di riavere Lukaku, che poi, sul finire del calciomercato, si è invece accasato alla Roma. E come pubblicato su Instagram, ha tenuto ad arrivare fino a Roma, in zona Olimpico, per ricordare il proprio pensiero al nuovo numero 90 giallorosso. "Lukaku infame" si legge su uno striscione firmato CN69, acronimo della curva nerazzurra.