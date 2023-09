Lotito: "La Conference League non interessa alla Lazio"

RADIO TV SERIE A CON RDS - Il presidente della Lazio Claudio Lotito, nel corso di un intervento radiofonico di questa mattina, ha parlato di diversi argomenti legati alla squadra biancoceleste. Tra questi, il percorso europeo della passata stagione e il valore che la Conference League ha in questo momento per il suo club: "La Lazio lo scorso anno aveva fatto una valutazione. Noi riteniamo che la Conference League è una competizione che non sia di interesse della Lazio. Diversa è la Champions, competizione che dà risorse straordinarie e grande visibilità".