Lina Souloukou: possibile futuro in Arabia per la CEO giallorossa

Potrebbe essere in Arabia il futo della CEO della Roma Lina Souloukou, arrivata in giallorosso lo scorso maggio. Come scrivono dall'Arabia, la manager greca sarebbe in trattativa con un club del massimo campionato saudita. Già nei giorni scorso l'ex CEO della Roma Guido Fienga è stato annunciato come nuovo CEO dell'All Nassr.





مازال التفاوض مع اليونانية Lina Souloukou

مازال التفاوض مع اليونانية Lina Souloukou

والاستفادة من خبراتها الرياضية في الأندية والمنظمات الاوروبية