L'As Roma sbarca su Whatsapp: nasce il canale ufficiale giallorosso

Da oggi la Roma sbarca anche su Whatsapp con un canale tutto giallorosso. Questo il comunicato del club:

"Da oggi c’è un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con i colori giallorossi: l’AS Roma è tra i primi club europei ad aprire il proprio canale ufficiale su WhatsApp!

Aggiornamenti, immagini, gol e altri contenuti esclusivi da oggi saranno condivisi attraverso l’app di messaggistica, popolare in tutto il mondo.Per scoprire la nuova funzione di WhatsApp sarà necessario aggiornare l’app e cercare AS Roma nella rinnovata sezione ‘Aggiornamenti’ in basso."

(asroma.com)

