La Roma ricorda Giorgio Rossi a 5 anni dalla scomparsa: "Un mattone della nostra storia"

Esattamente cinque anni fa si spense Giorgi Rossi, lo storico massaggiatore della Roma che prestò servizio per ben 55 anni. Ecco il ricordo della società giallorossa sul proprio sito: "Il 23 settembre 2018 la Roma diventava orfana di Giorgio Rossi. Quel giorno di cinque anni fa, il nostro Club perdeva un mattone della propria Storia. Giorgio Rossi è stato infatti il tesserato con la più lunga militanza nella Roma. Dal 1957 al 2012, 55 anni al servizio della causa giallorossa. Si racconta che un giorno il presidente della Roma Franco Sensi, prendendo sotto braccio Aldair, lo condusse davanti a Giorgio Rossi e gli disse sorridendo: 'Vedi, questo è il vero proprietario della Roma'. [...]

Massaggiatore, sì, ma anche padre, amico, confidente, complice, tutto. Giorgio non ha solo massaggiato i muscoli dei giocatori della Roma, ma ne ha anche accarezzato i cuori.

La sua collaborazione con il Club inizia nel settore giovanile. Esattamente alle 7:35 del 16 agosto 1957, quando risponde alla convocazione alla stazione Termini. [...] Si affaccia in Prima Squadra per la prima volta durante il ritiro pre-campionato a Campobasso nel luglio 1965, come aiutante di Angelino Cerretti. [...]

Con l’arrivo di Nils Liedholm, il ruolo di massaggiatore titolare spetta all'indimenticato Vittorio Boldorini. Il Barone però, colpito dalla facilità di Rossi di costruire un rapporto con i giocatori e ammirato dalle sue capacità professionali, richiede il suo passaggio in pianta stabile in Prima Squadra. [...]

Nel 1986, alla soglia dei trent’anni d’ininterrotta militanza, il nostro Giorgio, romano “de Roma” (nato a quattro passi dal Colosseo, a Via Pietro Verri), diviene “primo massaggiatore” giallorosso. [...]

Il filo giallorosso che segue la storia romanista di Giorgio Rossi si estende fino alle 22:30 del 5 maggio 2012. Quel giorno, prima di Roma-Catania, gli venne tributato un gigantesco applauso, con tanto di giro di campo e striscione della Sud (“La Curva Sud ti rende omaggio: Lode a Te Giorgio Rossi”). Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta, a nome della Società, gli consegnano una targa e una maglia con il suo nome e il numero 55. Cioè gli anni trascorsi nell’organico della Roma". [...]

