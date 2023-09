Juventus: l'inchiesta Prisma si sposta alla Procura di Roma

Arrivano importanti novità in merito all'inchiesta Prisma, che ha visto coinvolti la Juventus e 12 indagati (tra cui gli ex vertici bianconeri, da Agnelli e Nedved a Paratici e Arrivabene) per aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. Secondo il sito sportivo infatti i giudici della Quinta sezione della Cassazione avrebbero dichiarato l'incompetenza territoriale di Torino, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura di Roma. L'udienza si è tenuta nella giornata odierna, davanti ai supremi giudici della Quinta sezione penale.

