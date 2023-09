Juventus: Bonucci fa causa per mancanza di adeguate condizioni di allenamento

Leonardo Bonucci adirà per vie legali contro la sua ex squadra, la Juventus. Come riferito, i legali dell'attuale giocatore dell'Union Berlino chiederanno un risarcimento danni alla società bianconera per una presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione messe a disposizione di Bonucci.

Secondo il difensore, la Juventus lo avrebbe obbligato ad allenarsi la sera, con orari differenti rispetto a quelli dei compagni, e senza il supporto dello staff tecnico. Inoltre, a Bonucci sarebbe stato negato l'accesso alla palestra, alla piscina e al ristorante del Training Center di Vinovo.

(Sky Sport)