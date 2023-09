Intrigo Lukaku: alla fine l'ha spuntata la Roma

Alla fine, dopo un balletto per certi versi imbarazzante e quasi senza fine, la vicenda Lukaku ha trovato la sua conclusione. Il forte attaccante belga, dopo un'estate di tira e molla, di sì e di forse, ha deciso di accettare la corte di Mourinho e di accasarsi all'AS Roma. Difficilmente sarà a disposizione per la partita contro il Milan, ma adesso il mister e i tifosi giallorossi possono accarezzare il sogno di diventare competitivi per lo scudetto, nonostante si sia accumulato un piccolo ritardo in queste prime due giornate di Serie A.

Lukaku atterrato a Ciampino: nelle prossime ore le visite mediche

Romelu Lukaku ha scelto la Roma, dopo aver vissuto un'estate davvero incredibile, conteso e poi abbandonato da mezza Italia e dall'Europa intera. Ha scelto la Roma soprattutto per il legame e l'affetto che nutre nei confronti di Mourinho, per il quale in passato ha sempre speso parole al miele, nonostante vi fossero state comunque delle difficoltà tra i due ai tempi del Chelsea. L'attaccante belga è atterrato a Ciampino e ha già avuto la possibilità di gustarsi la passione e l'amore del tifo giallorosso, che lo ha accolto come un re o, per meglio dire, come il salvatore della patria.

Lukaku è arrivato a bordo di un jet privato guidato dal proprietario della Roma in persona, da quel Friedkin che si è impegnato come non mai per regalare alla piazza romanista un gioiello di questa portata. Ma quali sono le cifre dell'operazione? Si parla di un prestito secco, con la Roma che verserà nelle casse del Chelsea la cifra di 5,8 milioni di euro (più bonus). Al giocatore belga, invece, verrà corrisposto uno stipendio di 7,5 milioni di euro, con Lukaku che ha dunque accettato una sensibile riduzione salariale (scendendo da 12 milioni di euro).

Cosa cambia in Serie A con Romelu Lukaku alla Roma?

La partita contro il Milan, a punteggio pieno, presenta già un appuntamento decisivo per la Roma, anche se è difficile pensare di vedere Lukaku in campo. Il belga non si allena da un mese, e ha un fisico che richiede molte attenzioni, anche alla luce degli infortuni dello scorso anno subiti con la maglia dell'Inter. Proprio la condizione fisica rappresenta la principale incognita di questa operazione, oltre al fatto che - per poter eventualmente riscattare il giocatore - alla Roma servirà un ulteriore investimento di 40 milioni circa la prossima estate.