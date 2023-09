Genoa-Roma: squadra arrivata in hotel. Una cinquantina di tifosi ad attendere i giallorossi (FOTO e VIDEO)

DA GENOVA MDR - La Roma è partita per Genova nel pomeriggio: domani infatti i giallorossi scenderanno in campo a Marassi contro la squadra di Gilardino. L'obiettivo è tornare ai 3 punti dopo il pareggio di Torino.

LIVE

18:50 - La Roma è arrivata ora in hotel. Ad attendere la squadra una cinquantina di tifosi. Ovazione per Dybala e Lukaku, El Shaarawy l'unico a fermarsi per foto e autografi.

18:00 - Anche per questa trasferta i ragazzi di Mourinho saranno assistiti da tanti tifosi al seguito. Già a cominciare dalla giornata di oggi, con circa una trentina di tifosi ad attendere l'arrivo della squadra fuori dall'hotel.