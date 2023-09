Frosinone, Di Francesco: "Nel 2017 fui molto vicino alla Fiorentina, ma scelsi la Roma per una questione di cuore"

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma e attualmente alla guida del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per la sesta giornata di Serie A. Tra i numerosi temi trattati il tecnico ha svelato un retroscena di mercato, affermando di essere stato molto vicino alla Fiorentina nel 2017, ma poi scelse la Roma per una questione di cuore. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto è stato realmente vicino alla Fiorentina?

"Tanto, perché sono anche stato a casa di Corvino e qualche giornalista mi ha beccato. Poi sono andato alla Roma per una questione di cuore".