FOTO e VIDEO - AS Roma, evento Adidas al MACRO per presentare la terza maglia: presenti Aouar, Mancini e Cristante

DAL MACRO DI VIA NIZZA MDR - Il 26 settembre la Roma ha svelato la terza maglia per la stagione 2023/24 e questa sera è andato in scena un evento Adidas al Museo di Arte Contemporanea di Roma (meglio noto come MACRO) di Via Nizza proprio per presentare il nuovo kit. Presenti Bryan Cristante, Houssem Aouar e Gianluca Mancini, tutti e tre testimonial Adidas. Inoltre sono stati invitati molti influencer e vip, tra cui il cantante romano Franco126, che si è esibito sul palco.

? Evento Adidas al Museo di Arte Contemporanea di Roma per presentare la terza maglia dell’#ASRoma: presenti #Aouar, #Mancini e #Cristante ? ? Questa l’esibizione del cantante romano Franco126 ? pic.twitter.com/KTMjbiD1te — laroma24.it (@LAROMA24) September 29, 2023