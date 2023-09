Fiorentina, Barone: "Anche la Roma voleva Beltran"

DAZN - Prima della sfida contro l'Udinese, poi vinta per 2-0, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva menzionando anche la Roma: "Da Firenze leggo tanto di Nzola e Beltran, ma il primo lo scorso anno ha fatto tanti gol nello Spezia e il secondo l’abbiamo trattato a lungo, lo voleva anche la Roma... Ci vuole pazienza, non attacchi. Lo stesso vale per il mister, ci ha portato in Europa e a fare due finali, la squadra è questa", le sue parole in riferimento all'arrivo a Firenze dal River Plate di Lucas Beltran, cercato anche dalla Roma nella finestra estiva di mercato.