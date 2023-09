Empoli, esonerato Zanetti: al suo posto Andreazzoli

Il 7-0 subito all'Olimpico contro la Roma è costato caro al tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti. Come fa sapere Gianluca Di Marzio, infatti, il cub toscano ha optato per l'esonero del tecnico, che ha raccolto 4 sconfitte nelle prime 4 giornate. Al suo posto tornerà Aurelio Andreazzoli, che aveva già allenato il club in 3 occasioni, nel 2017-18, nel 2019 e infine nella stagione 2021-22.