Dzeko: "Sorpreso che Lukaku non sia andato all'Inter. Sarei rimasto in nerazzurro"

PRIME VIDEO - L'ex attaccante di Roma ed Inter, ed oggi al Fenerbahce, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni della piattaforma video anche del suo addio al club nerazzurro e di Romelu Lukaku, passato in estate in giallorosso. "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me, ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po' di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare - le parole dell'attaccante bosniaco -. Per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non sia andato all'Inter".