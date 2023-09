De Biasi (ct Azerbaijan): "Lukaku è un'ira di Dio. A Roma potrà dare il 110%"

RETE SPORT - All'emittente radiofonica è intervenuto il ct dell’Azerbaijan, Gianni De Biasi, che con la sua Nazionale ha sfidato il Belgio di Lukaku nel turno appena concluso. L'allenatore italiano ha parlato così del nuovo attaccante della Roma: "L’ho visto 4-5 giorni fa, il Belgio ci ha battuti 1-0 per un gol fortunoso, sta bene fisicamente, è un’ira di Dio. Con quella fisicità lì ne ho visti pochissimi, forse il primo Adriano dei tempi di Parma e Inter. Ha una struttura fisica incredibile. Romelu ha qualità, fisicità, destro-sinistro, Mourinho aveva bisogno di un calciatore come lui. E’ un attaccante difficile da marcare, la Roma si appoggerà su di lui e con Dybala può completare una coppia straordinaria. Romelu a Roma, con quel calore che avete, con quei sold out, penso possa sentirsi realmente protagonista e dare il 110%".