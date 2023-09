Champions League: Lazio-Atletico tra le 4 partite meno viste in tv negli ultimi 5 anni

Nonostante una partita sempre sul filo di lana che è culminata con il gol di Provedel, secondo portiere italiano a riuscire a segnare un gol in Champions League dopo Marco Amelia, gli ascolti registrati da Canale 5 per Lazio-Atletico Madrid hanno toccato quota 3.089.000 spettatori, per uno share del 16,8%.

Un risultato di basso livello, tanto che a fare registrare risultati peggiori negli ultimi 5 anni ci sono solamente tre partite. Due della stagione 2020/21, Lazio-Zenit (2.539.000 con 9,3% di share) e Atalanta-Midtiylland (2.937.00 con share del 10,7%) e una della stagione scorsa, Rangers-Napoli che aveva raccolto 2.988.000, ma uno share appena superiore che si è attestato sul 16,9%.

