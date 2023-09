Capello: "Perdita di Matic pesa. Lukaku? Non può essere paragonato a Batistuta..."

RADIO RAI - "La Roma in crisi? E' sorprendente il fatto che abbia preso fin qui tanti gol. Anzitutto ha perso un grande giocatore, ovvero Matic. Questa è una delle prime cose che deve aggiustare. In avanti, senza la fantasia di Dybala ha poca qualità. Contro il Milan, quando è entrato, il più pericoloso è stato Spinazzola. Comunque deve ritrovare il centrocampo. Mourinho? Non molla di certo: lui è uno che non mollerà mai. Lukaku come Batistuta? Le qualità sono diverse. Il belga è un giocatore che si muove tanto e può essere importante, soprattutto quando ci sarà Dybala. Il paragone con Batistuta però non esiste: l'argentino aveva qualità balistiche rare". Lo ha detto Fabio Capello, ai microfoni di Radio anch'io sport sull'emittente radiofonica.