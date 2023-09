Calafiori: "Mourinho dà unità e cattiveria in campo. De Rossi l'idolo come persona"

Nelle ultime ore di mercato Calafiori è rientrato in Italia accasandosi al Bologna. Il terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha raccontato la sua esperienza in giallorosso con l'importanza che ha rivestito Mourinho nel suo percorso.

Cos’hai imparato maggiormente con l’esperienza con Mourinho?

«Tanto, è carismatico. Da unità e cattiveria in campo»

Hai un idolo?

«A livello di ruolo tanti giocatori mi sono sempre piaciuti, mentre come persona Daniele De Rossi: tutti sanno chi è e chi è stato»

Hai fatto il centrale anche nella difesa a 4 o solo a 3? Quante vite ti senti già di aver vissuto, per il tuo passato?

«Si, l’ho fatto e mi sento bene in entrambi i ruoli. Non è sempre una cosa positiva a 18 anni in una piazza come Roma, ho visto nel Basilea una grande chance e ho trovato continuità. Mi sento più forte mentalmente e preparato»

Ti vedevi al Bologna già prima? Dicevi che volevi tornare alla Roma, in passato

«Si, siamo stati vicini più volte e ora è avvenuta. Sulla Roma avevo risposto ad una domanda che mi era stata posta sul fatto che mi avrebbe fatto certamente piacere. Il mio obiettivo era tornare in serie A e voglio fare il meglio possibile per rimanere qui»