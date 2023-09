Cairo: "Contro la Roma abbiamo fatto una gran partita. Bellissimo il gol di Lukaku"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha presentato in Senato il 'Torino Club Parlamento'. Ha sfruttato l'occasione per commentare la prestazione dei granata nell'ultima sfida contro la Roma di Mourinho: "Con la Roma abbiamo fatto una gran partita. Zapata ha fatto un gran gol, così come Lukaku. Il nostro Buongiorno lo ha curato in maniera straordinaria e soltanto per un colpo di tacco di Tameze, quella palla è arrivato a Lukaku che poi ha fatto un bellissimo gol". Ha poi parlato anche di quando Rudi Garcia allenava i giallorossi: "A Roma è stato un allenatore di grande successo e qualità. Ricordo che ne vinse dieci di fila nel suo primo campionato e si fermò proprio contro di noi, contro il Torino, quando pareggiammo uno a uno".