Johan Bakayoko, attaccante del PSV e della nazionale belga classe 2003, ha rilasciato un'intervista al quotidiano fiammingo parlando anche del il suo rapporto con Romelu Lukaku, neo attaccante della Roma: "È come un fratello maggiore. Insieme a Carrasco, è stato uno dei primi giocatori ad accogliermi calorosamente in Nazionale. Lukaku è un vero leader, anche verbalmente. Nello spogliatoio tutti lo adorano. Vuole sempre vincere. Per questo è più facile ascoltarlo".

