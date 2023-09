AS Roma: StarCasinò Sport Infotainment Partner del Club (COMUNICATO)

Tramite il sito ufficiale il club giallorosso annuncia il rinnovo della partnership con StarCasinò Sport in qualità di Infotainment Partner della Roma. il comunicato.

Durante la stagione 2023-24 i tifosi romanisti potranno continuare ad essere aggiornati sulle ultime news riguardo la propria squadra del cuore e provare a vincere premi esclusivi.

L’accordo fra AS Roma e StarCasinò Sport prevede la visibilità del sito di infotainment sui canali del Club e all’interno dello Stadio Olimpico e la produzione di contenuti esclusivi riguardanti i giallorossi, come interviste ai calciatori e contest dedicati ai tifosi.

"Siamo davvero entusiasti di poter accogliere nuovamente StarCasinò Sport tra i nostri partner", ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer di AS Roma. "Con StarCasinò Sport condividiamo l’obiettivo della nostra piattaforma, che è quello di avere i nostri tifosi più appassionati tra le priorità, avvicinandoli il più possibile alla squadra che supportano e che amano".

“Il rinnovo della partnership con AS Roma è una notizia eccezionale per noi. Siamo particolarmente felici di poter continuare a lavorare insieme alla società e ai giocatori giallorossi. Durante tutta la scorsa stagione i tifosi della Roma ci hanno impressionato per l’amore e la passione che riescono a trasmettere alla squadra dalle tribune dello Stadio Olimpico. Quindi non vediamo l’ora di continuare a regalare a questa splendida community le esperienze esclusive targate StarCasinò Sport. Siamo convinti che sarà una stagione ricca di grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

