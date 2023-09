Altro scandalo in casa Santos: Lima (all. squadra femminile) si dimette dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti delle calciatrici

Kleiton Lima, allenatore della squadra femminile del Santos, si è dimesso dopo le denunce di molestie morali e sessuali, ha annunciato la squadra di calcio di San Paolo. "L'interessato ha negato i fatti di cui è accusato", ha dichiarato in un comunicato il club brasiliano, che ha però accettato le sue dimissioni. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine. Diverse giocatrici hanno accusato l'allenatore di "molestie morali e sessuali" durante l'allenamento ed in forma anonima hanno inviato prove al presidente del club Andrés Rueda, riferisce il sito dell'UOL. Kleiton Lima, citato anche lui dalla UOL, ha smentito categoricamente queste accuse e ha annunciato che avrebbe intrapreso un'azione legale per difendersi: "Dopo quasi 30 anni di carriera irreprensibile, non ho mai avuto lamentele per questo motivo. Non accetto che questo artificio venga utilizzato per destituirmi dalle mie funzioni". Lima ha alle spalle 300 partite da allenatore di squadre femminili, ha guidato il Brasile ai Mondiali del 2011.

(ANSA)