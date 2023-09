Nuova avventura per Guido Fienga, che ha salutato la Roma ad ottobre 2021. L'ex amministratore delegato giallorosso vola in Arabia Saudita, a Riyad, e sarà il nuovo CEO dell'Al-Nassr, che tra gli altri in rosa vanta calciatori dal calibro di Cristiano Ronaldo, Mané, Laporte e Brozovic. Lo annuncia con una nota su Twitter il club saudita: