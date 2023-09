Ag. Kumbulla: "Il recupero procede bene, ma preferisco non fare previsioni sul rientro"

TMW.COM - L'agente di Marash Kumbulla, Gianni Vitali, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo ed ha commentato anche il recupero del difensore giallorosso dall'infortunio al ginocchio. "Ha grandissima voglia, il recupero sta procedendo molto bene. Lo staff medico della Roma è di grande livello, la sua voglia di tornare è sicuramente tantissima. Si sente un po' meglio giorno dopo giorno, aiuta tanto anche il morale. Sono stati giorni tosti, leggermente smorzati dalla nascita della figlia. Siamo fiduciosi di rivederlo il prima possibile in campo, sempre rispettando i tempi necessari", le sue parole.

Pensa che possa rientrare a gennaio?

"Sta andando tutto molto bene, poi fare delle previsioni preferisco di no. Sta andando tutto molto bene, prima si faceva a gara a chi rientrava prima e i giocatori ne hanno fatte le spese. Noi non vogliamo questo e non lo vuole nemmeno la Roma, le tempistiche vanno rispettate".

La Roma è più forte dell'anno scorso?

"La squadra mi piace. Ha perso Matic, che era fondamentale, ma ne ha presi altri. Ci vuole qualcosina in più per rimettere al massimo della condizione chi veniva da stagioni un po' così fisicamente. Davanti sono migliorati tanto, la squadra è solida ed è destinata a fare un buonissimo campionato".

