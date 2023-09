Adidas x AS Roma: ieri il party al MACRO per il lancio del Third Kit (FOTO e VIDEO)

Adidas e AS Roma hanno celebrato il lancio del Third Kit AS Roma 2023/24 con una serata-evento nel cuore della Città Eterna. Con l’obiettivo esaltare il nuovo kit dei giallorossi, riproponendolo in un nuovo connubio tra fashion e football, l’evento si è svolto nella cornice del museo MACRO e ha visto sfilare sull’Orange Carpet oltre quattrocento invitati, che hanno ricevuto una box in edizione limitata con la nuova maglia nera per mixare il proprio look con il kit e i suoi dettagli giallo-arancio- rossi.

Dalla moda al cinema, dalla musica allo sport erano presenti alcuni atleti testimonial di Adidas, come i calciatori Houssem Aouar, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Valentina Giacinti e Gianluca Mancini. Presenti anche gli sportivi Lorenzo Benati, Ambra Sabatini, Erika e Mattia Furlani. Dopo il passaggio sul tappeto arancione, durante il party si sono anche esibiti SickLuke, Franco126, Hello Mimmi, Qursarina e Ultracreature, che hanno portato sul palco la maglia, sotto i simboli del three bars di adidas e dell’iconico Lupetto.