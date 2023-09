Academy Casalotti: Cervone responsabile della scuola portieri (FOTO)

L'Academy Casalotti accoglie con orgoglio Giovanni Cervone nuovo responsabile della scuola portieri. Cervone, 60 anni, più di 600 partite da professionista, ha legato la sua carriera alla maglia della Roma indossata dal 1989 al 1997; Juve Stabia, Avellino, Catanzaro, Genoa, Parma, Verona, Brescia e Ravenna gli altri club in cui Cervone ha militato. Cervone non solo lavorerà in campo per seguire in prima persona i giovani portieri dell'Academy Casalotti ma metterà anche la sua esperienza a disposizione degli istruttori già presenti nell’organico.

“Volevamo fortemente Giovanni come fulcro della nostra scuola portieri, per poter mettere i nostri ragazzi in mani sicure - le parole del presidente Simone Conte -. Cervone è una garanzia soprattutto come persona, per il rapporto che instaura con i suoi ragazzi: unisce qualità, esperienza e sensibilità, ma soprattutto sposa i nostri stessi valori. Un altro passo di questa società verso un calcio fatto di valori e appartenenza2. “Felice di collaborare con questa società - ha spiegato Cervone -. Ci vediamo sul campo da settembre, vi aspetto!”. Domani in occasione della festa di apertura della stagione verrà presentato ufficialmente al centro sportivo Casalotti, da Roberta Pedrelli, madrina della serata.