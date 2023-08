VIDEO - Prima gioia per Ibanez con l'Al-Ahli: il brasiliano in gol contro l'Al Khaleej

In campo nuovamente Roger Ibanez con la maglia dell'Al-Ahli in Saudi Pro League. La squadra dell'ex difensore giallorosso batte 3-1 l'Al Khaleej in campionato ed è proprio il brasiliano a trovare la rete del vantaggio al 9': Ibanez sfrutta un suggerimento di Alioski e da dentro l'area batte il portiere avversario col destro. Allo scadere del primo tempo arriva anche il raddoppio di Mahrez, nella ripresa Hamzi accorcia le distanze e nel finale Alnabit firma il tris per l'Al-Ahli.

