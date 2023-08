VIDEO - Mourinho: "Roma tra 5° e 8° posto con Lazio, Fiorentina ed Atalanta"

Tema obiettivi anche durante la conferenza stampa pre Verona-Roma, seconda giornata di campionato in programma domani sera al Bentegodi. José Mourinho ne ha parlato in conferenza stampa con uno sguardo anche alle altre big del campionato: "Il problema è che migliorano anche gli altri. Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la prossima partita'. Non sono capace. Vuoi che dica l'ovvio? Inter, Milan, Napoli e Juventus giocano dichiaratamente per il titolo e una squadra che gioca per il titolo ovviamente deve finire nei primi quattro posti. La Lazio ha fatto un'impresa l'anno scorso in campionato ma era in vacanza in Europa, giocava una partita alla settimana ma ha fatto bene in campionato. L'Atalanta investe tanto. La Fiorentina ha detto chiaramente quello che vuole, quando rifiuta 42 milioni più 3 milioni per un giocatore dice tutto. La Roma non è in condizione di rifiutare mai 42 milioni più 3 di bonus. Se mi chiedi dove considero la Roma, la Roma è fra il 5° e l'8° posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi se può fare un'impresa e finire tra i primi quattro posti, è ottimo. Ma spero che se riusciamo a farlo non è perché siamo stati in vacanza in Europa. Noi in Europa vogliamo andare avanti".