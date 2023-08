VIDEO - Mourinho: "Penso che rivedremo Renato Sanches dopo la sosta"

Un aggiornamento sulle condizioni di Renato Sanches direttamente da José Mourinho: il centrocampista portoghese, arrivato dal Psg, si è fermato per un infortunio muscolare ieri e non sarà a disposizione domani per Verona-Roma, sfida valida per la seconda giornata di campionato in scena domani. "Penso che rivedremo Renato dopo la sosta, magari potrebbe esserci una sorpresa ma penso che spingere per recuperare troppo presto un giocatore con la sua storica clinica non sia magari la direzione giusta - le parole di Mourinho in conferenza stampa a Trigoria -. Penso che tornerà dopo la sosta, che gli darà tempo di recuperare dal piccolo infortunio muscolare e darà tempo allo staff di metterlo in condizione migliore".

"Mi aspettavo la domanda se Pellegrini possa giocare insieme ad Aouar, invece mi hai chiesto di Cristante e Paredes. I bravi giocatori possono giocare sempre insieme, sta all'allenatore trovare la soluzione ma i bravi i giocatori possono giocare sempre insieme", ha aggiunto parlando della possibilità di vedere in campo insieme Cristante e Paredes.