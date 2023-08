VIDEO - Mourinho: "Non ho nulla da dire sul signor Matic. Contento di Paredes"

In conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Salernitana, José Mourinho parla anche di Nemanja Matic, che ha lasciato i giallorossi durante questa sessione estiva di calciomercato e dei nuovi arrivati, Leandro Paredes e Renato Sanches. "Il signor Matic, se vuole dire qualcosa, è lui a doverlo fare. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Rennes penso di non aver bisogno di altro, ha detto che parlava con Nemanja da più di un mese e cosa ti posso aggiungere? Non c'è niente da dire - le parole del tecnico giallorosso -. Sono contento di Paredes, per non dire molto contento. È un giocatore che mi piace da tanto, non ha avuto una stagione positiva nella Juventus, l'unica cosa buona è stata diventare Campione del Mondo, che è il massimo per un giocatore. Non ha avuto pre-stagione, ha lavorato con un piccolo gruppo a Parigi, non ha giocato le partite di preparazione, però è arrivato in una buona condizione, soprattutto mentale. Partirà dalla panchina domani. Penso ci possa dare una mano domani, non per tanti minuti ma con la sua esperienza, la sua qualità e il modo di pensare calcio che mi piace tanto ci può aiutare".