VIDEO - Mourinho: "I tifosi giocheranno in attacco"

"Abbiamo lavorato bene, tutti i giocatori hanno fatto il 100% del lavoro o quasi, con pochissimi problemi. Arriviamo a domani senza nessun giocatore infortunato, abbiamo due giocatori importanti fuori per squalifica ma arriviamo bene a domani. Ne approfitto, voglio ringraziare lo staff e i giocatori perché abbiamo lavorato molto bene in questo periodo", così José Mourinho inizia la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, debutto della Roma in campionato. Il tecnico, a sorpresa, è tornato ad incontrare la stampa a Trigoria, mentre domani non sarà in panchina per squalifica.

"Abbiamo migliorato molti aspetti del nostro gioco, gli ultimi due arrivati ci possono aiutare perché sono giocatori di qualità ma non possono conoscere i meccanismi della squadra. La situazione dell'attaccante la conosciamo tutti ma non mi va di venire qui a piangere, a spendere parole. Abbiamo perso Tammy il 4 o 5 giugno, non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione, naturalmente il direttore e la società fanno il possibile. Io alleno i giocatori che ho a disposizione. Chiedo una volta in più ai nostri tifosi che giochino da attaccante, abbiamo bisogno di loro - ha aggiunto -. Abbiamo questo problema, abbiamo giocatori importanti che non potranno esserci domani, abbiamo lavorato molto bene questa settimana e i tifosi potranno aiutarci, ancora una volta, con lo stadio pieno a metà agosto, nonostante un caldo incredibile. A quelli che sono arrabbiati per le bandiere, che arrivano tardi, dico di andare perché inizia la partita dal primo minuto, con bandiere o senza abbiamo bisogno di tutti. Mi fido dei ragazzi. Con tutte queste difficoltà, domani ci saremo".