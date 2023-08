VIDEO - Mourinho: "Arbitri? In campo siamo tutti uguali, mi interessa questo"

Questione arbitri: José Mourinho, sollecitato in conferenza stampa, ha affrontato il discorso alla vigilia della sfida contro la Salernitana in scena domani all'Olimpico. Il tecnico giallorosso non guiderà la squadra dalla panchina poiché squalificato. "Una cosa è la Roma, un'altra io. Per me la cosa è semplice. Non voglio entrare sulla questione se sia politico o no, se sia istituzionale o no. A me interessa solo il campo, la partita, gli arbitri, il quarto uomo, il rettangolo di gioco e le panchine, l'unica cosa che mi interessa è che sia uguale per tutti, che ci sia onestà ed è così. 'Non mi piace Mourinho' non mi interessa, nella partita l'arbitro o il quarto uomo devono trattare tutti in modo uguale - le sue parole -. Domani vi sfido a guardare la mia panchina e quella della Salernitana, dopo facciamo i complimenti agli arbitri per aver guardato le panchine allo stesso modo. Non sono neanche troppo preoccupato da questa situazione. Siamo tutti uguali, è l'unica cosa che voglio. Se siamo così avremo la stagione perfetta".