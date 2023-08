VIDEO - Ciampino, tifosi in delirio per i Friedkin all'uscita dall'aeroporto. Poi la richiesta a Pinto: "Portaci il portiere"

Giornata di pura follia a Ciampino, dove oggi pomeriggio è atterrato Romelu Lukaku ed è stato accolto da 5 mila tifosi. L'aereo è stato pilotato direttamente da Dan Friedkin, il quale, insieme al figlio Ryan, è stato acclamato dai romanisti all'uscita dall'aeroporto di Ciampino. La macchina degli imprenditori americani è stata presa d'assalto dai sostenitori giallorossi, così come quella in cui si trovava Tiago Pinto, al quale è stata fatta una richiesta particolare: "Portaci il portiere", il coro sollevato dai tifosi in seguito alle ultime prestazioni poco convincenti offerte da Rui Patricio.